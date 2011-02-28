job_searcher

PHP, JS, SQL, Ajax developer

3,5 года опыта разработки достаточно сложных проектов на PHP (MVC паттерн), JavaScript (с активным использованием DHTML и Ajax).

Владею знаниями и опытом в следующих технологиях:

Базы данных:

PosgreSQL, MySQL. Имею представлнение о MS SQL, Firebird.

Библиотеки, фреймворки:

PHP: Kohana

JavaScript: Prototype, JQuery.

Общие технологии:

XML, JSON, YAML.

Имею некоторый опыт разработки на Java SE, Java ME, C#.

Дополнительные языки:

С++, Python.

Понимаю смысл и значение ООП, архитектуры проекта и паттернов проектирования.

Достаточно быстро осваиваю новые языки и технологии.

Предполагается, что основной частью работы будет программирование, а не верстка.

Linux user.

Ищу постоянную работу. или достаточно большой проект.

Ожидаемый уровень зарплаты - от 1500у.е.