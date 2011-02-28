job_searcher

3,5 года опыта разработки достаточно сложных проектов на PHP (MVC паттерн), JavaScript (с активным использованием DHTML и Ajax).
Владею знаниями и опытом в следующих технологиях:
Базы данных:
PosgreSQL, MySQL. Имею представлнение о MS SQL, Firebird.
Библиотеки, фреймворки:
PHP: Kohana
JavaScript: Prototype, JQuery.
Общие технологии:
XML, JSON, YAML.
Имею некоторый опыт разработки на Java SE, Java ME, C#.
Дополнительные языки:
С++, Python.
Понимаю смысл и значение ООП, архитектуры проекта и паттернов проектирования.
Достаточно быстро осваиваю новые языки и технологии.
Предполагается, что основной частью работы будет программирование, а не верстка.
Linux user.
Ищу постоянную работу. или достаточно большой проект.
Ожидаемый уровень зарплаты - от 1500у.е.