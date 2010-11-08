БАННЕРЫ И АФИШИ - БЫСТРО И НЕДОРОГО!

Работая Арт-директором в ресторанном бизнесе быстро пришел к выводу, что не стоит "вбухивать" денежные средства в дизайнерские фирмы, занимающиеся разработкой и изготовлением рекламной продукции, поскольку это практически бессмысленная трата денег. При большом присутствии в заведении различных культурных мероприятий дешевле изготавливать рекламу на несколько недель самостоятельно, или через частных лиц, соблюдая три условия: своевременность, броскость и простота (т.е. доступно изложенная информация). Результат всегда положительный, денежные средства не растрачены впустую на "крутые прибамбасы" - всем хорошо! Афиши, которые я предлагаю, будут выполнять свою главную функцию - доступно доносить информацию (мероприятия, концерты, меню и т.д.), быстро изготавливаться (один-два дня) и недорого стоить.

Спасибо за внимание, обращайтесь!