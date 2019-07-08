jobfreelancer

Web-разработка сайтов любых объёмов и сложности.

Участвовал в разработке и поддержке большого количества web-проектов различной сложности на протяжении 7 лет. Прошел курсы повышения квалификации от Иннополиса "Разработчик программного обеспечения с применением технологии Java Enterprise Edition".

Компетенции: Java Сore, Java EE, PHP, jQuery, MySQL,Postgre, GIT, HTML, CSS, верстка макетов .psd, cms wordpress, bitirix

framework, ведение контекстной рекламы "Яндекс Директ", SEO-оптимизация сайтов, API различных сервисов.

Практические знания bitrix: управление сайтом: сертификаты:контент-редактор, администратор, разработчик.

Контекстная реклама: Яндекс директ, Google AdWords,составление эффективных объявлений с высоким CTR. Мониторинг. Базовые знания SEO. Технический анализ сайта, анализ ниши,составление семантического ядра, внутреннее SEO, продвижение по НЧ,СЧ, прогон по белым каталогам.

Основы Photoshop, Gimp, Inscape.Знаю основы копирайтинга для продающих одностраничныхсайтов, принципы написания оптимизированных текстов.