jobmarianna021

Описание товаров для интернет-магазинов, работа с Word и Exsel, транскрибирование, поиск информации в интернете
Методист и преподаватель ВУЗа в декретном отпуске. Работаю в основном рано утром (с 5 до 8 часов), поэтому предпочтительнее заказы с сроком исполнения "на следующий день" и более, но если объем работ не большой, то в дневной сон ребенка рада выполнить и срочные задания со сроком исполнения "сегодня".
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Марианну как очень ответственного исполнителя. Первоначально работа была суховата, но Марианна внимательно изучила правки и пожелания, благодаря чему смога проявить настоящий писательский потенциал, что сильно порадовало. Качество работы, соответствие ТЗ, сдача работы в указанный срок, всегда на связи - только малая доля положительных качеств, как исполнителя. Сотрудничество продолжаем.
Ответный отзыв
Владимир, замечательный заказчик: + дает полное и понятное ТЗ; + если что-то не устроит в вашей работе, будут достаточно подробные примечания. Это очень помогает понять, что именно требуется от исполнителя; + открыт к диалогу и всегда на связи; + моментальная оплата после выполнения работы; + объем и сроки работы обговариваются заранее; + стабильные объемы работы. Очень рекомендую к сотрудничеству!