jobmarianna021

Описание товаров для интернет-магазинов, работа с Word и Exsel, транскрибирование, поиск информации в интернете

Методист и преподаватель ВУЗа в декретном отпуске. Работаю в основном рано утром (с 5 до 8 часов), поэтому предпочтительнее заказы с сроком исполнения "на следующий день" и более, но если объем работ не большой, то в дневной сон ребенка рада выполнить и срочные задания со сроком исполнения "сегодня".