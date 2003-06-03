joboni

Александр joboni

 
20 летРоссия/Чебоксары
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработчик unity и Telegram bot разработчик

Unity:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Stansjcorp.CarrotHunter - личная разработанная игра.

- Напишу скрипт на заказ.

- Сделаю макет игры.

- Помогу с Ui.

- Напишу editor.

Telegram bot на aiogram:

-админки

-деплой бота на сервер

-база данных

-любой ваш функционал

Любые ваши предложения на заказ сделаю за минимально возможный срок, с максимальным качеством от меня.

Пишите в телеграм по любым вопросам: @Alexandox

Unity