Разработчик unity и Telegram bot разработчик
Unity:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Stansjcorp.CarrotHunter - личная разработанная игра.
- Напишу скрипт на заказ.
- Сделаю макет игры.
- Помогу с Ui.
- Напишу editor.
Telegram bot на aiogram:
-админки
-деплой бота на сервер
-база данных
-любой ваш функционал
Любые ваши предложения на заказ сделаю за минимально возможный срок, с максимальным качеством от меня.
Пишите в телеграм по любым вопросам: @Alexandox
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