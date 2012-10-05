менеджер по персоналу

Компания PROMT - ведущий российский разработчик лингвистических IT-решений для корпораций и частных пользователей. Компания предлагает системы перевода текстов для 15 языков (английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский в двух вариантах, украинский, латышский, казахский, турецкий, болгарский и польский).

PROMT - это:

20 лет успешной работы в области разработки, развития и внедрения решений для перевода текстов,

60 языковых пар,

Более 10 000 крупных компаний-клиентов в сферах IT, промышленности, финансов, торговли, науки, образования, переводческой деятельности, в государственных структурах по всему миру

4 офиса: в Санкт-Петербурге, Москве, Гамбурге и Сан-Франциско,

Служба онлайн-перевода Translate.ru,

Награды экспертов и СМИ за высокое качество продукта, надежность, функциональность и удобство решений.