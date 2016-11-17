Frontend разработчик
Знание языков: HTML5, CSS3, JavaScript(Vanilla Js, jQuery, HandleBars), PHP.
Знание английского уверенный уровень чтения технической документации, начальный разговорный уровень.
Использование фрейморков: jQuery, Bootstrap, MODx Revo, materializecss.
Работаю с CMS: MODx Revo CMS, Wordpress
Работа с рекламой: Настройка Яндекс.Директ(Поиск/РСЯ), GoogleAdwords(поиск/КМС), ВК таргетинг, FB таргетинг.
Размещение сайтов: Регистрация доменов, настройка хостига для сайта.
Действие аккаунта приостановлено!