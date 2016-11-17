jobveles

Георгий jobveles

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Frontend разработчик

Знание языков: HTML5, CSS3, JavaScript(Vanilla Js, jQuery, HandleBars), PHP. 

Знание английского уверенный уровень чтения технической документации, начальный разговорный уровень. 

Использование фрейморков: jQuery, Bootstrap, MODx Revo, materializecss. 

Работаю с CMS: MODx Revo CMS, Wordpress 

Работа с рекламой: Настройка Яндекс.Директ(Поиск/РСЯ), GoogleAdwords(поиск/КМС), ВК таргетинг, FB таргетинг. 

Размещение сайтов: Регистрация доменов, настройка хостига для сайта.