Мультифункциональный специалист - контент - маркетинг, ИТ, бизнес-процессы.

Образование:

2012– 2010 Staffordshire University, IT менеджмент, магистратура, Малайзия -Куала-Лумпур

2010 – 2006 Университет им. СулейманаДемиреля, Вычислительная техника и ПО, бакалавр, Казахстан - Алматы

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, 1С- Бухгалтерия, СОНО, e-Inis, GCVP, UML, HTML.

Установка и поддержка налоговыхпрограмм: СОНО, ИС ЭСФ, ИНИС, Кабинет Налогоплательщика

Знаниеязыков:

Казахский – средний уровень Английский - свободно владею Русский- свободно владею

Дополнительная информация: замужем, детей нет, имеются водительские права, возможны командировки.

Личностные качества: аналитическое мышление, быстрая обучаемость, ответственность, исполнительность.

Опыт работы:

Январь, 2020 – Июль, 2020, Бизнес-аналитик/Консультант, ТОО «Flame Development», Астана

Функциональные обязанности:

- взаимодействие с заказчиком на всех этапах проекта по разработке и внедрению бизнес-процессов и регламентирующей документации;

- подготовка проектов договоров оказания услуг;

- разработка планов работ;

- сбор, анализ и документирование требований;

- проведение интервью с владельцами процессов;

- изучение и анализ нормативной базы в рамках решаемых задач и технической документации;

- изучение, описание и анализ существующих бизнес-процессов, построение модели AS IS;

- разработка предложений по оптимизации бизнес-процессов, построение модели TO BE;

- разработка регламентирующей документации;

- подготовка тестовых заданий на знание процессов и документации.

- проведение тестирования сотрудников заказчика;

- подготовка отчетов по реализации проекта и презентация выполненных задач заказчикам.

- поддержание документации в актуальном состоянии.

Август, 2019 – Январь, 2020, Специалист по интегрированным системам менеджмента, ТОО «BI Support», Астана

Функциональные обязанности:

- разработка/актуализация нормативной и методологической базы документов Компании согласно требованиям ИСМ;

- осуществление аудита и анализа действующих процессов с целью выявления потенциально «узких» мест и определения негативных сценариев развития с целью

разработки превентивных мер для недопущения сбоев и реализации рисков в

процессе.

- разработка карты рисков и превентивных мероприятий;

- анализ функциональных KPI сотрудников Компании и разработка рекомендаций по их корректировке;

- участие в составлении стратегических программ/планов развития Компании.

Январь, 2017 – Июль, 2019, Руководитель отдела развития международных отношений, ТОО «Continentallogistics», Астана

Функциональные обязанности:

- Непосредственное участие в процессах регистрации дочерних и зависимых компаний за пределами Республики Казахстан

- Проведение мониторинга выполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития дочерних и зависимых организаций,

зарегистрированных за пределами Республики Казахстан.

- Ведение деловой переписки и деловых переговоров с партнерами и потенциальными партнерами компании.

- Организация международных поездок и командировок.

- Подготовка соглашений/договоров, протоколов и других договорно-правовых документов, относящихся к деятельности компании в части

международного сотрудничества с иностранными партнерами.

- Подготовка материалов к участию в международных совещаниях, выставках и зарубежных командировках.

- Апостилирование и консульская легализация документов.

- Выполнение письменных переводов документации, писем, деловой переписки с английского языка. Встреча и сопровождение иностранных

гостей

Июль, 2015 – Январь, 2017, Аналитик бизнес процессов, ТОО «CLManagement», Астана

Функциональные обязанности:

- Обработка запросов на изменение, оптимизацию и анализ действующих бизнес-процессов транспортно-логистического центра (далее - ТЛЦ);

- Проведение анализа проблемных областей в бизнес-процессах ТЛЦ

- Сбор информации, описание и моделирование бизнес-процессов ТЦЛ.

- Согласование с заинтересованными структурными подразделениями предложений по оптимизации бизнес-процессов.

- Разработка, актуализация, оптимизация и согласование бизнес-процессов и регламентирующих документов структурных подразделений

Компании.

- Внедрение и контроль соблюдения подразделениями компании регламентированных бизнес-процессов, анализ инцидентов и проблем.

- Анализ эффективности оптимизации, подготовка сравнительного анализа деятельности компании, подготовка предложений для

улучшения бизнес-процессов;

- Разработка и согласование технических требований для автоматизации бизнес процессов Компании.

- Контроль процесса внедрения изменений в автоматизированные системы, в соответствии с оптимизированными

бизнес-процессами.

Август, 2014 – Июль, 2015, Специалист по маркетингу, ТОО «Continental logistics», Астана

Функциональные обязанности:

- Разработка маркетингового плана

- Проведение рекламных кампаний онлайн и оффлайн

- Поиск альтернативных каналов рекламы

- Продвижение и повышение узнаваемости компании через интернет ресурсы – торговые онлайн-площадки, таргетинговая реклама,

контекстная реклама, SEO продвижение, SMM.

- Написание ТЗ дизайнеру для разработки рекламных и бренд материалов;

- Поддержка и развитие вабсайта компании. Создание структуры сайта, тесное сотрудничество с разработчиками, подготовка и

заполнение контента сайта, обновление и управление веб-сайтом.

- Разработка, согласование, заключение договоров с поставщиками услуг.

- Контроль выполнения задач при взаимодействии с другими сотрудниками и подразделениями компании.

- Координация работы рекламных агентств, дизайнеров и других контрагентов

Май, 2012 – Ноябрь, 2013, Аналитик, «IDC Central Asia», Алматы

Функциональные обязанности:

- Участие в исследовательской деятельности компании по персональным компьютерам (ПК), серверам и системам хранения данных (СХД),

проводимых для рынков стран Центральной Азии;

- Работа с базой данных, сбор и анализ информации, создание ежеквартальных аналитических отчетов;

- Поддержка исследовательских проектов всех видов, а также участие в индивидуальных исследованиях, охватывающих страны Центральной Азии;

- Поддержка и консультация клиентов по всем вопросам связанных с ПК, серверами и СХД;

- Тесное сотрудничество и поддержка других аналитиков, работающих над аналогичными исследованиями и трекерами, охватывающих страны

Центральной и Восточной Европы;

- Участие в организации мероприятий компании в Центральной Азии: обработка баз данных, обзвон потенциальных участников, создание

расписаний встреч, модерация презентаций.

- Поддержка и развитие вабсайта компании. Создание структуры сайта, тесное сотрудничество с ИТ-командой, заполнение контента

сайта, обновление и управление веб-сайтом.

Достижения:

Компания предлагает продвижение по службе и перевод в отдел консалтинга.

Ноябрь, 2009 – Февраль, 2010, Контент-менеджер, ТОО «Хилти Казахстан», Алматы

Функциональные обязанности:

- Создание электронного каталога товаров;

- Наполнение контента сайта;

- Работа с базой данных в 1с.

- Работа была по контракту на 4 месяца.

Достижения:

После завершения контракты было предложено место в штате, на позицию ассистента HR по переходу с 1С на SAP.