Образование:
2012– 2010 Staffordshire University, IT менеджмент, магистратура, Малайзия -Куала-Лумпур
2010 – 2006 Университет им. СулейманаДемиреля, Вычислительная техника и ПО, бакалавр, Казахстан - Алматы
Профессиональные навыки:
Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, 1С- Бухгалтерия, СОНО, e-Inis, GCVP, UML, HTML.
Установка и поддержка налоговыхпрограмм: СОНО, ИС ЭСФ, ИНИС, Кабинет Налогоплательщика
Знаниеязыков:
Казахский – средний уровень Английский - свободно владею Русский- свободно владею
Дополнительная информация: замужем, детей нет, имеются водительские права, возможны командировки.
Личностные качества: аналитическое мышление, быстрая обучаемость, ответственность, исполнительность.
Опыт работы:
Январь, 2020 – Июль, 2020, Бизнес-аналитик/Консультант, ТОО «Flame Development», Астана
Функциональные обязанности:
- взаимодействие с заказчиком на всех этапах проекта по разработке и внедрению бизнес-процессов и регламентирующей документации;
- подготовка проектов договоров оказания услуг;
- разработка планов работ;
- сбор, анализ и документирование требований;
- проведение интервью с владельцами процессов;
- изучение и анализ нормативной базы в рамках решаемых задач и технической документации;
- изучение, описание и анализ существующих бизнес-процессов, построение модели AS IS;
- разработка предложений по оптимизации бизнес-процессов, построение модели TO BE;
- разработка регламентирующей документации;
- подготовка тестовых заданий на знание процессов и документации.
- проведение тестирования сотрудников заказчика;
- подготовка отчетов по реализации проекта и презентация выполненных задач заказчикам.
- поддержание документации в актуальном состоянии.
Август, 2019 – Январь, 2020, Специалист по интегрированным системам менеджмента, ТОО «BI Support», Астана
Функциональные обязанности:
- разработка/актуализация нормативной и методологической базы документов Компании согласно требованиям ИСМ;
- осуществление аудита и анализа действующих процессов с целью выявления потенциально «узких» мест и определения негативных сценариев развития с целью
разработки превентивных мер для недопущения сбоев и реализации рисков в
процессе.
- разработка карты рисков и превентивных мероприятий;
- анализ функциональных KPI сотрудников Компании и разработка рекомендаций по их корректировке;
- участие в составлении стратегических программ/планов развития Компании.
Январь, 2017 – Июль, 2019, Руководитель отдела развития международных отношений, ТОО «Continentallogistics», Астана
Функциональные обязанности:
- Непосредственное участие в процессах регистрации дочерних и зависимых компаний за пределами Республики Казахстан
- Проведение мониторинга выполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития дочерних и зависимых организаций,
зарегистрированных за пределами Республики Казахстан.
- Ведение деловой переписки и деловых переговоров с партнерами и потенциальными партнерами компании.
- Организация международных поездок и командировок.
- Подготовка соглашений/договоров, протоколов и других договорно-правовых документов, относящихся к деятельности компании в части
международного сотрудничества с иностранными партнерами.
- Подготовка материалов к участию в международных совещаниях, выставках и зарубежных командировках.
- Апостилирование и консульская легализация документов.
- Выполнение письменных переводов документации, писем, деловой переписки с английского языка. Встреча и сопровождение иностранных
гостей
Июль, 2015 – Январь, 2017, Аналитик бизнес процессов, ТОО «CLManagement», Астана
Функциональные обязанности:
- Обработка запросов на изменение, оптимизацию и анализ действующих бизнес-процессов транспортно-логистического центра (далее - ТЛЦ);
- Проведение анализа проблемных областей в бизнес-процессах ТЛЦ
- Сбор информации, описание и моделирование бизнес-процессов ТЦЛ.
- Согласование с заинтересованными структурными подразделениями предложений по оптимизации бизнес-процессов.
- Разработка, актуализация, оптимизация и согласование бизнес-процессов и регламентирующих документов структурных подразделений
Компании.
- Внедрение и контроль соблюдения подразделениями компании регламентированных бизнес-процессов, анализ инцидентов и проблем.
- Анализ эффективности оптимизации, подготовка сравнительного анализа деятельности компании, подготовка предложений для
улучшения бизнес-процессов;
- Разработка и согласование технических требований для автоматизации бизнес процессов Компании.
- Контроль процесса внедрения изменений в автоматизированные системы, в соответствии с оптимизированными
бизнес-процессами.
Август, 2014 – Июль, 2015, Специалист по маркетингу, ТОО «Continental logistics», Астана
Функциональные обязанности:
- Разработка маркетингового плана
- Проведение рекламных кампаний онлайн и оффлайн
- Поиск альтернативных каналов рекламы
- Продвижение и повышение узнаваемости компании через интернет ресурсы – торговые онлайн-площадки, таргетинговая реклама,
контекстная реклама, SEO продвижение, SMM.
- Написание ТЗ дизайнеру для разработки рекламных и бренд материалов;
- Поддержка и развитие вабсайта компании. Создание структуры сайта, тесное сотрудничество с разработчиками, подготовка и
заполнение контента сайта, обновление и управление веб-сайтом.
- Разработка, согласование, заключение договоров с поставщиками услуг.
- Контроль выполнения задач при взаимодействии с другими сотрудниками и подразделениями компании.
- Координация работы рекламных агентств, дизайнеров и других контрагентов
Май, 2012 – Ноябрь, 2013, Аналитик, «IDC Central Asia», Алматы
Функциональные обязанности:
- Участие в исследовательской деятельности компании по персональным компьютерам (ПК), серверам и системам хранения данных (СХД),
проводимых для рынков стран Центральной Азии;
- Работа с базой данных, сбор и анализ информации, создание ежеквартальных аналитических отчетов;
- Поддержка исследовательских проектов всех видов, а также участие в индивидуальных исследованиях, охватывающих страны Центральной Азии;
- Поддержка и консультация клиентов по всем вопросам связанных с ПК, серверами и СХД;
- Тесное сотрудничество и поддержка других аналитиков, работающих над аналогичными исследованиями и трекерами, охватывающих страны
Центральной и Восточной Европы;
- Участие в организации мероприятий компании в Центральной Азии: обработка баз данных, обзвон потенциальных участников, создание
расписаний встреч, модерация презентаций.
- Поддержка и развитие вабсайта компании. Создание структуры сайта, тесное сотрудничество с ИТ-командой, заполнение контента
сайта, обновление и управление веб-сайтом.
Достижения:
Компания предлагает продвижение по службе и перевод в отдел консалтинга.
Ноябрь, 2009 – Февраль, 2010, Контент-менеджер, ТОО «Хилти Казахстан», Алматы
Функциональные обязанности:
- Создание электронного каталога товаров;
- Наполнение контента сайта;
- Работа с базой данных в 1с.
- Работа была по контракту на 4 месяца.
Достижения:
После завершения контракты было предложено место в штате, на позицию ассистента HR по переходу с 1С на SAP.