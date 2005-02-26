разработка методических указаний по настройке ПО aka пошаговая инструкция с примерами файлов конфигурации, ссылками на ПО и инструкциями по сборке. под linux и FreeBSD для организации туннелей pptp, open-vpn, ip-sec и vtun с общими указаний для пресборки текущих ...
- $150Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
счетчик Unique посетитителей под высокую нагрузку, неуникальных - до 10.000.000 в сутки. уникальность должна быть актуальна заданное количество дней, т.е. если надо - пересчитываем уникальность за неделю, если надо - за месяц, так же возможность ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
настроить mrtg, настроить awstats, прикрепить домен к дедику.Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт18 лет назад
механизм такой - GET запрос файла - определение страны по IP2country базе - подстановка гео-специфичного файла.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $150
Веб-робот осуществляющий автоматическое чтение почты hotmail (и только ее - без pop3 доступа), и в зависимости от контента писем, производящий некоторые действия на ebay. примерно алгоритм такой: некоторые действия на ebay - чтение писем хотмаил - некоторые ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт19 лет назад