3D-artist, programmer, designer, art, администрирование
Создание трехмерных объектов (Maya, 3DMax, ZBrash)
Анимация (Maya, 3DMax, Fireworks)
Обработка фотографий, Adobe Photoshop CS4
Художественное оформление фото Adobe Photoshop CS4
Ретуш фото Adobe Photoshop CS4
Цветокоррекция Adobe Photoshop CS4
Текстурирование Adobe Photoshop CS4
Программирование - Java, PHP, Mysql, SQL..
Флеш шапки, сайты, банеры и т.д. Adobe Flash CS3
Арты - художественное рисование от руки
Администрирование - Win. server 2003/7, FreeBSD, Linux (из семейства UNIX), настройка Kerio winroute firewall и Kerio mail server.
E-mail: [email protected]
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3D-графика
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от $400
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Анимация
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от $220
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Баннеры
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от $20
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Верстка полиграфии
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от $50
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Дизайн интерфейсов и игр
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от $100
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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от $100
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Иконки и Пиксель-арт
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Презентации
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Фирменный стиль
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Фотосъемка
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от $10
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