Контент-менеджер на CMS Joomla и WordPress
Контент-менеджер на CMS Joomla и WordPress. Основное место работы ВГТРК "Россия-Вологда". Являюсь администратором официального сайта компании. Параллельно занимаюсь сайтами 4-х школ Вологодской области на платформе Joomla.
Настроен на долгое сотрудничество. Готов постоянно заниматься наполнением контента Вашего сайта.
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 20 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 20 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 20 дней
нет рейтинга