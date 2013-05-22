Контент-менеджер на CMS Joomla и WordPress

Контент-менеджер на CMS Joomla и WordPress. Основное место работы ВГТРК "Россия-Вологда". Являюсь администратором официального сайта компании. Параллельно занимаюсь сайтами 4-х школ Вологодской области на платформе Joomla.

Настроен на долгое сотрудничество. Готов постоянно заниматься наполнением контента Вашего сайта.