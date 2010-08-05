john_one

Иван Проза john_one

 
34 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Html, css, js, jquery
HTMLCSSjQuery
Портфолио
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $50
#948
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $40
#1457
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 350 дней
#5588