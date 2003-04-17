john_webdesign

Приветствую!
Понимаю, как нелегко порой найти достойного исполнителя для качественного и эффективного сотрудничества. Именно поэтому предлагаю вам свои услуги!
Моя цель — понять вас, проанализировать конкурентов и желания целевой аудитории, определиться с задачей, найти общую точку зрения и достичь лучшего результата.
Гарантирую серьезное отношение, так как считаю, что дизайн - важнейший глубокий структурированный процесс, решающий целый комплекс задач, определяющий восприятие, создающий ценность товара и влияющий на успех бизнеса.
Всегда делаю акцент на индивидуальный и персонализированный подход к каждому заказчику. Готов проконсультировать и помочь принять решение.
Создаю удобный и продуманный дизайн.
Помимо творческих качеств и чувства прекрасного, дизайнеру следует разбираться в аналитике, маркетинге, менеджменте, уметь работать с текстом и я отвечаю этим требованиям.
Благодаря этим качествам, сотрудничество со мной — процесс работы с профессионалом.
Специализация:
Дизайн сайтов и логотипов.
Перманентно развиваюсь, обучаюсь, слежу за тенденциями и расту как специалист.
Рад быть полезным для вас!