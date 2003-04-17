john_webdesign

Веб-дизайнер & Графический дизайнер

Приветствую!

Понимаю, как нелегко порой найти достойного исполнителя для качественного и эффективного сотрудничества. Именно поэтому предлагаю вам свои услуги!

Моя цель — понять вас, проанализировать конкурентов и желания целевой аудитории, определиться с задачей, найти общую точку зрения и достичь лучшего результата.

Гарантирую серьезное отношение, так как считаю, что дизайн - важнейший глубокий структурированный процесс, решающий целый комплекс задач, определяющий восприятие, создающий ценность товара и влияющий на успех бизнеса.

Всегда делаю акцент на индивидуальный и персонализированный подход к каждому заказчику. Готов проконсультировать и помочь принять решение.

Создаю удобный и продуманный дизайн.

Помимо творческих качеств и чувства прекрасного, дизайнеру следует разбираться в аналитике, маркетинге, менеджменте, уметь работать с текстом и я отвечаю этим требованиям.

Благодаря этим качествам, сотрудничество со мной — процесс работы с профессионалом.

Специализация:

Дизайн сайтов и логотипов.

Перманентно развиваюсь, обучаюсь, слежу за тенденциями и расту как специалист.

Рад быть полезным для вас!

Настройки профиля