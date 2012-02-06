Разработка логотипов, фирменного стиля и полиграфии
Разработка логотипа включает в себя следующие этапы:
1) Помощь при написании брифа
2) Обсуждение задания в онлайн режиме (при необходимости)
3) Разработка нескольких концепций
4) Утверждение одной из концепций
5) Подбор цветовой гаммы, подбор или отрисовка текстовой части
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Работы выполнена быстро и четко! Спасибо! :)
Ответный отзыв
Отлично
$8
10 баллов
13 лет назад
Работы выполнена быстро и со вкусом! Спасибо, будем сотрудничать! :)
Ответный отзыв
Приятно было работать с Владимиром, таких отличных заказчиков немного ) Задание четкое, оплата без промедления, так что рекомендую к сотрудничеству. 10 баллов!