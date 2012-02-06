johndenis

Денис johndenis

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка логотипов, фирменного стиля и полиграфии

Разработка логотипа включает в себя следующие этапы:

1) Помощь при написании брифа

2) Обсуждение задания в онлайн режиме (при необходимости)

3) Разработка нескольких концепций

4) Утверждение одной из концепций

5) Подбор цветовой гаммы, подбор или отрисовка текстовой части

Отзывы заказчиков

Prishutov
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Небольшие изменения в макете лифлета
Работы выполнена быстро и четко! Спасибо! :)
Отлично
Ответный отзыв
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать баннер 220х90 px.
Работы выполнена быстро и со вкусом! Спасибо, будем сотрудничать! :)
Приятно было работать с Владимиром, таких отличных заказчиков немного ) Задание четкое, оплата без промедления, так что рекомендую к сотрудничеству. 10 баллов!
Ответный отзыв