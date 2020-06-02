Качественные переводы с английского и французского в срок. Недорого.
Закончил магистратуру в июне 2020 года.
Преддипломную практику проходил в деканате университета. В мои обязанности входил перевод входящей корреспонденции для проректора по воспитательной работе.
В моем портфолио три опубликованные статьи: две в научном альманахе от 02.06.2020 и одна в 45 сборнике "Иностранные языки: Лингвистические и методические аспекты" (2019 г.). Ссылки на статьи:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43882858
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43882859
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