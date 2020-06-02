Качественные переводы с английского и французского в срок. Недорого.

Закончил магистратуру в июне 2020 года.

Преддипломную практику проходил в деканате университета. В мои обязанности входил перевод входящей корреспонденции для проректора по воспитательной работе.

В моем портфолио три опубликованные статьи: две в научном альманахе от 02.06.2020 и одна в 45 сборнике "Иностранные языки: Лингвистические и методические аспекты" (2019 г.). Ссылки на статьи:

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43882858

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43882859

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38517809