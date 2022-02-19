johnnygrossamer

Евгений Высоцкий johnnygrossamer

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-End разработка/доработка сайтов и веб-приложений

Здравствуйте

Предлагаю свои услуги по следующим направлениям:

  • Кроссбраузерная адаптивная HTML/CSS верстка, как с использованием фреймворков, так и без
  • Настройка, доработка элементов на уже существующих сайтах
  • Веб программирование как на клиентской стороне, так и на серверной
В моем вооружении следующие технологии:

  • HTML5 и CSS3
  • CSS-фреймворк Bootstrap
  • CSS препроцессоры ( SASS, LESS )
  • JavaScript + ( DOM, AJAX, JSON )
  • Фреймворк JavaScript - React
  • Node JS с популярными пакетами ( Express, ejs, pug и другие )
  • База данных: SQL( MySQL, PostgreSQL ), NoSQL( MongoDB )
  • Работаю с инструментами Git & GitHub
  • Разбираюсь в протоколах HTTP/HTTPS, Веб-сокетах
  • А также уверенно владею векторной графикой

Мои контакты:

telegram: ﻿https://t.me/johnnygrossamer