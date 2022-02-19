Front-End разработка/доработка сайтов и веб-приложений
Здравствуйте
Предлагаю свои услуги по следующим направлениям:
- Кроссбраузерная адаптивная HTML/CSS верстка, как с использованием фреймворков, так и без
- Настройка, доработка элементов на уже существующих сайтах
- Веб программирование как на клиентской стороне, так и на серверной
- HTML5 и CSS3
- CSS-фреймворк Bootstrap
- CSS препроцессоры ( SASS, LESS )
- JavaScript + ( DOM, AJAX, JSON )
- Фреймворк JavaScript - React
- Node JS с популярными пакетами ( Express, ejs, pug и другие )
- База данных: SQL( MySQL, PostgreSQL ), NoSQL( MongoDB )
- Работаю с инструментами Git & GitHub
- Разбираюсь в протоколах HTTP/HTTPS, Веб-сокетах
- А также уверенно владею векторной графикой
Мои контакты:
telegram: https://t.me/johnnygrossamer
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