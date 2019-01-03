johnnymaynne

Верстка сайтов

Основная специализация: верстка сайтов, интернет-магазинов и Landing Page (фиксированная, резиновая, адаптивная) без посадки на CMS. Опыт работы более 1-го года. Работаю удаленно.

Мои навыки:

- cайты выглядят одинаково во всех современных браузерах. Нюансы верстки в IE8, IE7 обсуждаются отдельно, как правило, я следую принципу Graceful degradation;

- перед сдачей работы заказчику код проверяется валидатором http://validator.w3.org на соответствие стандартам;

- при верстке макета принимается во внимание все нюансы адаптивной верстки.

Технические особенности:

- использование Gulp для потоковой сборки проекта;

- использования шаблонизатора Pug,что расширяет возможности разметки и ускоряет разработку;

- использования препроцессора Sass;

- верстка на чистом HTML & CSS без использования фреймворков. Но при желании возможна разработка на Bootstrap либо с использованием его элементов;

- поблочная верстка проекта с последующим импортом блоков на страницу,что позволяет гибко настроить и вести большие сайты.