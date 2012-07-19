Ищю работу визуализатора
программы в которых работаю:3dmax_Vray_Particle Flow ,photoShop,AutoCad,Flash,Corel Draw,Adobe After Effects
и др.
Опыт работы:
9лет
2000г ООО АЛМ-ОПТИК-дизайнер
2006г ЗАО ТРЕХМЕР -3DВИЗУАЛИЗАТОР(постпродакшен)
2007Г ООО ПРОЕКТ ПРОФИ 3DВИЗУАЛИЗАТОР(визуализация интерьеров)
2008 РЕДРО ГРУПП -ВЕДУЩИЙ ВИЗУАЛИЗАТОР (торговые центры,интерьеры,экстерьеры)
2009 VEK-Проект -визуализатор
Есть опыт по архитектурной анимации.
Образование:высшее
мой сайт http://johnrol1.tora.ru/
(095)521-18-50 89169649278
С уважением Евгений
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия233 просмотра
- Без названия213 просмотров
- Без названия218 просмотров
- Без названия220 просмотров
- Без названия213 просмотров
- Без названия199 просмотров
- Без названия145 просмотров
- Без названия146 просмотров
- Без названия157 просмотров
- Без названия131 просмотр
- Без названия181 просмотр
- Без названия152 просмотра
3D-графика
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга