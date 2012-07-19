johnrol1

Евгений johnrol1

 
52 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Ищю работу визуализатора

программы в которых работаю:3dmax_Vray_Particle Flow ,photoShop,AutoCad,Flash,Corel Draw,Adobe After Effects

и др.

Опыт работы:

9лет

2000г ООО АЛМ-ОПТИК-дизайнер

2006г ЗАО ТРЕХМЕР -3DВИЗУАЛИЗАТОР(постпродакшен)

2007Г ООО ПРОЕКТ ПРОФИ 3DВИЗУАЛИЗАТОР(визуализация интерьеров)

2008 РЕДРО ГРУПП -ВЕДУЩИЙ ВИЗУАЛИЗАТОР (торговые центры,интерьеры,экстерьеры)

2009 VEK-Проект -визуализатор

Есть опыт по архитектурной анимации.

Образование:высшее

мой сайт http://johnrol1.tora.ru/

(095)521-18-50 89169649278

[email protected]

С уважением Евгений

FlashAutoCADPhotoshopAfter Effects
Портфолио
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3D-графика
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Интерьеры и Экстерьеры
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