Об Себе Здравствуйте , меня зовут Евгений. Я разрабатываю чат-ботов,автоворонки для бизнеса в Telegram, Whatsapp, Instagram,ВК. Разрабатываю чат-ботов в конструкторах: Salebot,Bothelp,Botmother.

Я против войны в Украине !