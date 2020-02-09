johny0908

Евгений johny0908

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Об Себе

Здравствуйте , меня зовут Евгений.

Я разрабатываю чат-ботов,автоворонки для бизнеса в Telegram, Whatsapp, Instagram,ВК.

Разрабатываю чат-ботов в конструкторах:

Salebot,Bothelp,Botmother.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

chezzgarage
Владимир 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
26 отзывов(-2)
$3
10 баллов
5 лет назад
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рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую,все четко и в срок и по индивидуальному заказу!
Ответный отзыв
solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Редактировать текст исправить речевые и смысловые ошибки
Четкая постановка задачи, интересная тема, быстрая проверка и оплата. Все отлично! Рекомендую.
Все четко в срок и профессионально!
Ответный отзыв
solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Исправить грамматические и смысловые ошибки в тексте
Интересная тема, быстрая проверка и оплата.
Все круто!
Ответный отзыв
solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Редактирование текста
Интересная тема, быстрая проверка и оплата. Рекомендую.
Все классно
Ответный отзыв