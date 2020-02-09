Исправить грамматические и смысловые ошибки в тексте
Редактирование и Корректура1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Здравствуйте , меня зовут Евгений.
Я разрабатываю чат-ботов,автоворонки для бизнеса в Telegram, Whatsapp, Instagram,ВК.
Разрабатываю чат-ботов в конструкторах:
Salebot,Bothelp,Botmother.
Исправить грамматические и смысловые ошибки в тексте
Нарисовать подобную картинку с ассоциациями МВД силовики и заграница
Редактировать текст исправить речевые и смысловые ошибки
Редактировать текст исправить речевые и смысловые ошибки