joker0103

Петр joker0103

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

·        Опытный пользователь ПК. Имею навыки работы с электронными таблицами, текстовыми и графическими редакторами,

специализированными программными продуктами по 3D моделированию реверс-инжинирингу список программ:  3ds max (vray 3.0 и UV-maping), Madbox,  RealFlow,  zbrush,  Geomagic studio, Rapidform xor3, ArtCam.  Игровой движок:  Unity 4, Unreal engine 4.  2d редакторы:  Adobe PhotoShop , Adobe Illustrator,CorelDraw.

Личные качества: Инициативность, ответственность,уравновешенность, психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям,

самостоятельность в принятии решений и умение работать в команде, высокая

самообучаемость, стремление добиваться наилучшего результата в работе. Не курю.

 

Хобби: 3D моделирование высоко детализированных 3d моделей различной степени сложности, 3D печать,игровой моддинг, радиоэлектроника. 