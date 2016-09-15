· Опытный пользователь ПК. Имею навыки работы с электронными таблицами, текстовыми и графическими редакторами,

специализированными программными продуктами по 3D моделированию реверс-инжинирингу список программ: 3ds max (vray 3.0 и UV-maping), Madbox, RealFlow, zbrush, Geomagic studio, Rapidform xor3, ArtCam. Игровой движок: Unity 4, Unreal engine 4. 2d редакторы: Adobe PhotoShop , Adobe Illustrator,CorelDraw.

Личные качества: Инициативность, ответственность,уравновешенность, психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям,

самостоятельность в принятии решений и умение работать в команде, высокая

самообучаемость, стремление добиваться наилучшего результата в работе. Не курю.

Хобби: 3D моделирование высоко детализированных 3d моделей различной степени сложности, 3D печать,игровой моддинг, радиоэлектроника.