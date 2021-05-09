Реклама в Инстаграм

Меня зовут Полина и я хочу предложить свои услуги, которые касаются менеджерстсва и рекламы.Я прошла курсы Менеджерята 3.0 и Хайпологию от Полины Пушкаревой @nioly. Сейчас прохожу финальный поток Менеджерят от Nioly🔥🔥🔥КАКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮ? 1) Поиск блогеров для рекламы. Тарифы:I. Составить список 10-12 блогеров для рекламы с конкретными ценами на рекламу. Цена услуги : 1000 рублей. II. Составить список 10-12 блогеров для рекламы с ценами, статистикой ца, охватами, отзывами. Цена услуги: 2000 рублей. 2)Составить список блогеров(10-15) для совместного запуска курса/инфопродукта. Цена услуги: 2500 рублей 3) Анализ конкурентов(5-10) для выпуска инфопродуктов по ключевым показателям(такие как платформа, способ прогрева, цена продукта, плюсы минусы, типа инфопродукта и тд) Формат: Гугл Таблица. Цена услуги: 1500 рублей4)Аудит блога и выявление слабых сторон блога, решение проблем в блоге. Цена услуги: 2500 рублей 5)Стратегия продвижения блога Цена услуги: 2500 рублей. 6)Разработка индивидуальной рекламной подачи для блогера. Цена услуги:3000 рублей КОНТАКТЫ:Email: [email protected] Telegram:@pollyphelony Instagram:@pollyphelony