Мне 28 лет , разносторонне развитый, общительный молодой человек, не лишённый чувства юмора. Сверх.уверенный пользователь ПК :))) Проживаю в г.Самара, но готов к переезду и командировкам. Холост. Увлекаюсь: Боксом, брейк денсом, паверлифтингом, психологией, мифологией, уфологией, спилиологией, историей, программированием. Хобби: ПК, рисование, чтение различной литературы, сочинение музыки и стихов.

Два средне-специальных образования:

Профессиональный Лицей №12 "Аэрокосмический", Токарь-универсал 3-го разряда (2002-2003гг.)

ПУ №117, Повар 4 разряда (2007-2008гг.) Свидетельство с отличием "красный диплом".

В индустрию компьютерных игр попал в возрасте 16 лет. Первый опыт тестирования игр был в компании "Имплозия-софт" где я работал (2004-2005гг.) продавцом-консультантом, кассиром-операционистом: брал на дом работу по тестированию игр.

После участвовал в Альфа-тестировании онлайн игр: "World of Warplanse" и "World of Tanks:Generals". Так же большой игровой опыт в онлайн играх: "Line Age 2", "Perfect World", "Dota 2", "Diablo III", "Пара Па: Город танцев" и т.д. На данный момент изучаю игровой мир "Arche Age".

Работал в Корпорации "ЭЛАР" (Электронные Архивы), занимался переводом текста в электронный формат (2011-2012гг.).

Проходил курсы "Введение в программирование" в "ЕШКО"(Европейской школе корреспондентсокго обучения). Знание программ: Adobe Fotoshop, Adobe Acrobat Reader, Adobe Illustrator, MS Office.