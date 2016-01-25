Пишу отзывы, обзоры, рерайт и копирайт. Опыт работы: кулинария, казино, онлайн игры, строительство, интерьеры, дизайн, программы для ПК, автомобильная и многие другие тематика.
Пишу на любую тему, в любом жанре.
Также имеется опыт работы с Photoshop и фотографиями.
Образование: высшее экономическое
Особые характеристики: ответственность, универсальность, целеустремленность. Не нарушаю сроки по заказам, все вовремя.
Портфолио
- Описание фильмов186 просмотров
- Филе лосося с оливками163 просмотра
- Несколько рецептов155 просмотров
- Перловая каша118 просмотров
- Паштет127 просмотров
- Кулинария121 просмотр
- Фото + обработка128 просмотров
- Рецепты133 просмотра
- Договор купли продажи130 просмотров
- Антикоррозийная защита141 просмотр
- Антигравийная защита135 просмотров