Пишу отзывы, обзоры, рерайт и копирайт. Опыт работы: кулинария, казино, онлайн игры, строительство, интерьеры, дизайн, программы для ПК, автомобильная и многие другие тематика.

Пишу на любую тему, в любом жанре.

Также имеется опыт работы с Photoshop и фотографиями.

Образование: высшее экономическое

Особые характеристики: ответственность, универсальность, целеустремленность. Не нарушаю сроки по заказам, все вовремя.