joker6969

Евгений Мусиенко joker6969

 
32 годаУкраина/Черкассы
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Пишу отзывы, обзоры, рерайт и копирайт. Опыт работы: кулинария, казино, онлайн игры, строительство, интерьеры, дизайн, программы для ПК, автомобильная и многие другие тематика.   

Пишу на любую тему, в любом жанре. 

Также имеется опыт работы с Photoshop и фотографиями.

Образование: высшее экономическое

Особые характеристики: ответственность, универсальность, целеустремленность. Не нарушаю сроки по заказам, все вовремя.

Photoshop
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