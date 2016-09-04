Web Designer

Здравствуйте! Спасибо за ваш интерес к моей кандидатуре. Имею опыт в разработке пользовательских интерфейсов и дизайн приложений. У меня сильные навыки на каждом этапе создания проекта - от концептуального эскиза до подготовки файлов для разработчиков. Открыт для интересных проектов. Я хочу использовать мои знания, чтобы сделать работу максимально качественно и быстро. У меня есть степень в области графического дизайна и глубокое понимание юзабилити, цвет и баланс. Давайте работать вместе!