jokermider44

Фантастика-неизведанный океан, в глубинах которого скрыто нечто прекрасное и уникальное. Именно этот жанр позволяет скинуть оковы разума и создать мир

Молодой парень, смотрящий на мир драматургии под углом, который сам нарисовал. В написании потребуется нечто экстраординарное, чтобы стереть скрижали простоты. 2006 год стал для меня особенным, ведь я признавался "человеком года", журнал "The Times" признал человеком года "каждого".

Пишу синопсисы, тритменты, полноценные сценарии под заказ. Множество личных работ, которыми готов поделиться.