jollylolly_

Продвижение бизнеса в инстаграм

Привет! Меня зовут Алеся и я занимаюсь продвижением бизнеса в инстаграм Готова предложить свои услуги по оформлению визуала, шапки профиля, созданию уникального торгового предложения, логотипа, хайлайтов(актуальное), разбора и анализа конкурентов. Так же, могу предложить долговременное ведения страницы: создания сторис, постов, взаимодействие с потенциальными клиентами. НЕДОРОГО! Цена будет зависеть от пакета услуг! Буду рада сотрудничать!