Обо мне

Привет всем, меня зовут Даниил. Я занимаюсь web-программированием вот уже на протяжении 3 лет. С интересом и ответственностью подхожу к каждому

проекту за который мне удалось взяться.

Если выэто читаете, значит вы уже мой любимый заказчик, а любимым заказчикам я склонен

делать скидки :D

Список моих навыков:

Адаптивная и кроcсбраузерная верстка

Натяжка верстки на такие CMS как WordPress, OpenCard, DLE, Joomla

Создание серверной части сайта

SEOоптимизация сайта

Работа с популярными фреймворками

HTML 5

CSS 3

SASS/LESS

BOOTSTRAP

PHP 7

JAVASCRIPT

VUE.JS

JQUERY

AJAX

LARAVEL

CODEIGNITER

PYTHON

DJANGO 2

WORDPRESS

OPENCARD

DLE

JOOMLA

Mail: [email protected]

Telegram: @DrumBeatZ

«Кофе не помогает программировать, затоон приятен на вкус».

Джеймс Гослинг.