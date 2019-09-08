jolygolf

Домрачев jolygolf

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Обо мне

Привет всем, меня зовут Даниил. Я занимаюсь web-программированием вот уже на протяжении 3 лет. С интересом и ответственностью подхожу к каждому

проекту за который мне удалось взяться.

Если выэто читаете, значит вы уже мой любимый заказчик, а любимым заказчикам я склонен

делать скидки :D

Список моих навыков:

  • Адаптивная и кроcсбраузерная верстка
  • Натяжка верстки на такие CMS  как WordPress, OpenCard, DLE, Joomla
  • Создание серверной части сайта
  • SEOоптимизация сайта
  • Работа с популярными фреймворками
Список технологий которые я использую в работе:

  • HTML 5
  • CSS 3
  • SASS/LESS
  • BOOTSTRAP
  • PHP 7
  • JAVASCRIPT
  • VUE.JS
  • JQUERY
  • AJAX
  • LARAVEL
  • CODEIGNITER
  • PYTHON
  • DJANGO 2
  • WORDPRESS
  • OPENCARD
  • DLE
  • JOOMLA
Контакты:

Mail[email protected]

Telegram: @DrumBeatZ

 «Кофе не помогает программировать, затоон приятен на вкус».

 Джеймс Гослинг. 