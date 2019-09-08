Обо мне
Привет всем, меня зовут Даниил. Я занимаюсь web-программированием вот уже на протяжении 3 лет. С интересом и ответственностью подхожу к каждому
проекту за который мне удалось взяться.
Если выэто читаете, значит вы уже мой любимый заказчик, а любимым заказчикам я склонен
делать скидки :D
Список моих навыков:
- Адаптивная и кроcсбраузерная верстка
- Натяжка верстки на такие CMS как WordPress, OpenCard, DLE, Joomla
- Создание серверной части сайта
- SEOоптимизация сайта
- Работа с популярными фреймворками
- HTML 5
- CSS 3
- SASS/LESS
- BOOTSTRAP
- PHP 7
- JAVASCRIPT
- VUE.JS
- JQUERY
- AJAX
- LARAVEL
- CODEIGNITER
- PYTHON
- DJANGO 2
- WORDPRESS
- OPENCARD
- DLE
- JOOMLA
Mail: [email protected]
Telegram: @DrumBeatZ
«Кофе не помогает программировать, затоон приятен на вкус».
Джеймс Гослинг.
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