Дата рождения: 18 дек 1983

Регион: Россия, г. Санкт-Петербург

Телефон: +7 962 723 87 54

E-mail: [email protected]

Ключевая информация

• Работа с листовым металлом в программе SolidWorks

• Разработка 3Д моделей и плоских чертежей в программах AutoCAD, SolidWorks, Inventor, Rhinoceros (создание судовой поверхности, выполнение судостроительных чертежей)

• Работаю в MS Office и MathCAD (выполнение расчетов по остойчивости и ходкости судна и прочности судовых конструкций, написание техпроцессов)

Опыт работы

Инженер-конструктор

июнь 2011 - настоящее время (1 год 3 мес)

Промэкс (http://www.promexspb.com/html/index_r.html)

• обработка входящей информации (в виде чертежей, эскизов, технического задания и т.д.)

• при необходимости согласование внесения изменений в изделия

• подготовка рабочей документации

Продавец-консультант

июл 2010 - май 2011 (11 мес)

"Эпицентр К" (http://epicentrk.com.ua/)

• консультация покупателей

• выкладка товара

• прием товара

Макетчик

сен 2008 - апр 2009 (8 мес)

Рекламное агентство полного цикла « Студия 21»

• организация производства

• разработка и изготовление макетов

Сборщик корпусов металлических судов

май 2008 - авг 2008 (4 мес)

ОАО «Судостроительный завод «Залив» (http://www.zaliv.com/index-ru.html)

более 500 сотрудников Промышленность и Производство

• чтение судостроительных чертежей

• изготовление деталей достроечной номенклатуры - слесарные операции

Образование

Национальный университет кораблестроения (Николаев, Украина)

Год окончания 2011

Технология судостроения, организация и управление производством бакалавр

Владение языками

Английский - базовый

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

• SolidWorks, AutoCAD - уверенный пользователь

• Inventor, Rhinoceros, MS Office, MathCAD - пользователь

Хобби и увлечения

3Д графика, промышленный дизайн, автоспорт, туризм