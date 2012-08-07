Дата рождения: 18 дек 1983
Регион: Россия, г. Санкт-Петербург
Телефон: +7 962 723 87 54
E-mail: [email protected]
Ключевая информация
• Работа с листовым металлом в программе SolidWorks
• Разработка 3Д моделей и плоских чертежей в программах AutoCAD, SolidWorks, Inventor, Rhinoceros (создание судовой поверхности, выполнение судостроительных чертежей)
• Работаю в MS Office и MathCAD (выполнение расчетов по остойчивости и ходкости судна и прочности судовых конструкций, написание техпроцессов)
Опыт работы
Инженер-конструктор
июнь 2011 - настоящее время (1 год 3 мес)
Промэкс (http://www.promexspb.com/html/index_r.html)
• обработка входящей информации (в виде чертежей, эскизов, технического задания и т.д.)
• при необходимости согласование внесения изменений в изделия
• подготовка рабочей документации
Продавец-консультант
июл 2010 - май 2011 (11 мес)
"Эпицентр К" (http://epicentrk.com.ua/)
• консультация покупателей
• выкладка товара
• прием товара
Макетчик
сен 2008 - апр 2009 (8 мес)
Рекламное агентство полного цикла « Студия 21»
• организация производства
• разработка и изготовление макетов
Сборщик корпусов металлических судов
май 2008 - авг 2008 (4 мес)
ОАО «Судостроительный завод «Залив» (http://www.zaliv.com/index-ru.html)
более 500 сотрудников Промышленность и Производство
• чтение судостроительных чертежей
• изготовление деталей достроечной номенклатуры - слесарные операции
Образование
Национальный университет кораблестроения (Николаев, Украина)
Год окончания 2011
Технология судостроения, организация и управление производством бакалавр
Владение языками
Английский - базовый
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
• SolidWorks, AutoCAD - уверенный пользователь
• Inventor, Rhinoceros, MS Office, MathCAD - пользователь
Хобби и увлечения
3Д графика, промышленный дизайн, автоспорт, туризм
- Блок корпуса судна218 просмотров
- Модель макета жилого комплекса154 просмотра
- Судовой винт186 просмотров