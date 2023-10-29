Верстка и дизайн сайтов на Tilda
Доброго времени суток. Я веб разработчик. Занимаюсь дизайном, разработкой сайтов на Тильда. Выполняю заказы как простых страничек, так и больших интернет магазинов.
Выполняю заказы качественно и в срок. Сроки исполнения заказа от 2 дней до 2 недель зависит от сайта и объема работ. Плюс каждому клиенту бесплатное обслуживание и внесение правок 6 месяцев после сдачи сайта заказчику.
Жду от вас откликов и надеюсь на долгосрочное сотрудничество. С уважением и благодарностью Иван.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Наполнение сайтов
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$5/час
от $100от 1 дня
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