требуется создать копию сайта http://av.ru/ в качестве движка использовать joomla 2.5 - 3 Жду предложний от фрилансеров.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
требуется создать копию сайта http://av.ru/ в качестве движка использовать joomla 2.5 - 3 Жду предложний от фрилансеров.
Требуется: 1. починить поиск компонента К2 (не ищет) 2. -------------- исправлено мною 3. немного подпилить опросник AcePoll 4. -------------- исправлено мною 5. -------------- исправлено мною 6. запретить ...
Разработать простой шаблон Joomla 2.5 / 3 на сайт гоструктуры (Администрации городского поселения). Уникальность не важна.
Требуется переделка шаблона DLE под Joomla 2.5 / 3 или вёрстка шаблона на Joomla 2.5 / 3 из имеющегося PSD