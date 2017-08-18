jonnadevel

Бродячий артист.

Welcome!

Рада Вас видеть на своём аккаунте. Раз Вы сюда попали, значит, я смогла вас чем-то

заинтересовать. Скажу сразу, что я непрофессионал. Я - будущий профессионал. Естественно не всегда всё будет

получаться, но я буду стараться, учиться, и трудится для Вас.

Я всегда любила писать интересные тексты и выполнять какую-либо работу, но не всегда получалось как надо или не хватало определенной мотивации и побуждения, но я нашла это тут. Здесь я хочу получить новые навыки и опыт