jonnadevel

Джонна jonnadevel

 
23 годаРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Бродячий артист.

Welcome!

  Рада Вас видеть на своём аккаунте. Раз Вы сюда попали, значит, я смогла вас чем-то

заинтересовать.  Скажу сразу, что я непрофессионал. Я - будущий профессионал. Естественно не всегда всё будет

получаться, но я буду стараться, учиться, и трудится для Вас.  

Я всегда любила писать интересные тексты и выполнять какую-либо работу, но не всегда получалось как надо или не хватало определенной мотивации и побуждения, но я нашла это тут.  Здесь я хочу получить новые навыки и опыт

 Вы - идею, Я - результат.