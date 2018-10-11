Вам нужен толковый, понимающий вас исполнитель?

Добро пожаловать!

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Высшее образование:

ДонНУЭТ, специальность: Ресторанно - гостиничное дело

- организация предприятий ресторанно - гостиничного

хозяйства

- техника ненавязчивого предложения

- стандарты обслуживания

- эффективная коммуникация с гостями

- построение персонала на предприятии питания

- знание СНиП при проектировке гостиниц, отелей,

пансионатов и т.д.

- основы работы в Archi и AutoCAD

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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (есть атестаты и

свидетельства):

- музыкальная школа (сольфеджио, хор, музыкальная

литература, специальность: фортепиано)

- художественная школа (история искусств, живопись,

композиция, рисунок, лепка, скульптура, декоративно -

прикладное искусство)

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Пишу статьи, потому что нравиться.

о цене договариваемся после технического задания.

РАБОТАЮ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБЪЁМАМИ

• Продающие тексты

• Коммерческие предложения

• SEO тексты для сайтов

• Рекламные тексты для СМИ, листовок, брошюр,

презентаций

Веду спортивный и здоровый образ жизни, поэтому статью

на данную тему вылетают, как с пулемёта "Максим":

быстро, качественно, имеют последствия))