Вам нужен толковый, понимающий вас исполнитель?
Добро пожаловать!
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Высшее образование:
ДонНУЭТ, специальность: Ресторанно - гостиничное дело
- организация предприятий ресторанно - гостиничного
хозяйства
- техника ненавязчивого предложения
- стандарты обслуживания
- эффективная коммуникация с гостями
- построение персонала на предприятии питания
- знание СНиП при проектировке гостиниц, отелей,
пансионатов и т.д.
- основы работы в Archi и AutoCAD
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (есть атестаты и
свидетельства):
- музыкальная школа (сольфеджио, хор, музыкальная
литература, специальность: фортепиано)
- художественная школа (история искусств, живопись,
композиция, рисунок, лепка, скульптура, декоративно -
прикладное искусство)
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Пишу статьи, потому что нравиться.
о цене договариваемся после технического задания.
РАБОТАЮ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБЪЁМАМИ
• Продающие тексты
• Коммерческие предложения
• SEO тексты для сайтов
• Рекламные тексты для СМИ, листовок, брошюр,
презентаций
Веду спортивный и здоровый образ жизни, поэтому статью
на данную тему вылетают, как с пулемёта "Максим":
быстро, качественно, имеют последствия))