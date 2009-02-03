Нужен PHP скрипт или программа, для автоматической подачи объявлений на сайте www.irr.ru , чтобы не приходилось каждый раз забивать их ручками. Т.е. скрипт(или пограмма) берет объявление из базы и выкладывает его на сайт www.irr.ru База должна ...