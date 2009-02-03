В компанию требуется системный администратор,обязанности публикация новостей,статей,рекламных материалов в интернете,администрирование сайта компании знание php.fox-pro.flash приветствуется.возможна частичная занятость,оклад 10000 р.график работы пон-пят.с 10.00 до 19.00 остальное при собоседовании.для получения дополнительной информации звоните по тел.89273302585 евгений валерьевич
Действие аккаунта приостановлено!
- $350Системное администрированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФАЙЛХОСТИНГА с антилич защитой,,поддержкой ftp и двухуровневой рефферальной системой.за пример берём smsfile.работу по предоплате не предлагаем!!! (нужен полностью работоспособный сайт(точный аналог smsfile.ru под ключ) связь только по acq205617270Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен PHP скрипт или программа, для автоматической подачи объявлений на сайте www.irr.ru , чтобы не приходилось каждый раз забивать их ручками. Т.е. скрипт(или пограмма) берет объявление из базы и выкладывает его на сайт www.irr.ru База должна ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФАЙЛХОСТИНГА с антилич защитой,,поддержкой ftp и двухуровневой рефферальной системой.за пример берём smsfile.работу по предоплате не предлогать!!!Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад