jonni3000

Евгений Евгений jonni3000

 
43 годаРоссия/Уфа
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Системный администратор+веб администратор.

    $350

    В компанию требуется системный администратор,обязанности публикация новостей,статей,рекламных материалов в интернете,администрирование сайта компании знание php.fox-pro.flash приветствуется.возможна частичная занятость,оклад 10000 р.график работы пон-пят.с 10.00 до 19.00 остальное при собоседовании.для получения дополнительной информации звоните по тел.89273302585 евгений валерьевич

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копия smsfile.ru

    ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФАЙЛХОСТИНГА с антилич защитой,,поддержкой ftp и двухуровневой рефферальной системой.за пример берём smsfile.работу по предоплате не предлагаем!!! (нужен полностью работоспособный сайт(точный аналог smsfile.ru под ключ) связь только по acq205617270

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подача объявлений на сайт из рук в руки

    Нужен PHP скрипт или программа, для автоматической подачи объявлений на сайте www.irr.ru , чтобы не приходилось каждый раз забивать их ручками. Т.е. скрипт(или пограмма) берет объявление из базы и выкладывает его на сайт www.irr.ru База должна ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Платный файл хостинг

    $200

    ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФАЙЛХОСТИНГА с антилич защитой,,поддержкой ftp и двухуровневой рефферальной системой.за пример берём smsfile.работу по предоплате не предлогать!!!

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад