joomjob85

Тн joomjob85

 
38 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Верстаю сайты на Joomla пишу, допиливаю компоненты и модули
JoomlaСайт на Joomla
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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