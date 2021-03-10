Создание и продвижение сайтов
Создание сайтов под ключ
Создание сайтов/магазинов на CMS Joomla/Wordpress.
Верстка макетов
Кроссбраузерная адаптивная валидная верстка макетов с нуля или на фреймворке. Создание шаблонов Joomla, WordPress.
SEO продвижение сайтов. Аудит.
Большой опыт в продвижении разноплановых проектов(коммерческие тематики, контентные проекты). Актуальное портфолио вышлю по запросу.
Работаю по предоплате(Электронные платежи/наличный и безналичный расчет).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание сайта для студии RU.nails109 просмотров
- Создание сайта для компании RentSoft124 просмотра
- Yablor.ru235 просмотров