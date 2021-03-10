Создание и продвижение сайтов

Создание сайтов под ключ

Создание сайтов/магазинов на CMS Joomla/Wordpress.

Верстка макетов

Кроссбраузерная адаптивная валидная верстка макетов с нуля или на фреймворке. Создание шаблонов Joomla, WordPress.

SEO продвижение сайтов. Аудит.

Большой опыт в продвижении разноплановых проектов(коммерческие тематики, контентные проекты). Актуальное портфолио вышлю по запросу.

Работаю по предоплате(Электронные платежи/наличный и безналичный расчет).