jordanscott

Профессиональный юрист удалённо

Ищу работу юриста компании или для ИП, оказываю юридические услуги для физических лиц по разным категориям споров, диплом с отличием, кандидат юридических наук, интересует удаленная работа или свободный график, готова работать без выходных, ненормировано. Возможна помесячная оплата в зависимости от сложности юридической работы от 10 000 рублей удалённо ( минимальная оплата включает только устные консультации). Проверка юридической чистоты сделки с оформлением соответствующей справки, ведение претензионный и судебной работы ( опыт работы медиатором), знание и умение применения на практике реальных способов возвращение долгов должниками, позитивный опыт ведение дел в судах разных инстанций, включая третейские и международные суды, знание законных способов получение от судьей необходимых документов в случае реального нарушения ваших прав как стороны по делу. Ведение кадровой юридической работы организации от момента создания компании или ИП до составление всех необходимых трудовых документов с персоналом компании, проведение необходимого обучения для улучшения результатов работы компании ( сертифицированный бизнес-тренер, диплом школы Молоканова и Сикирина), опытный переговорщик по урегулированию споров путём заключения мирового соглашения. Хорошее знание процедур банкротства ИП, ООО или физлица, а также процедур реорганизации и ликвидации. Стрессоустойчива, работа с проблемными клиентами. Ответственная, исполнительная, опыт руководящей работы в юридическом отделе, умение организовать коллектив, постановка задач и написание планов и перспектив работы, в дальнейшем четкое выполнение поставленных задач. Вникаю в любую юридическую работу за очень короткий промежуток времени. Написание научных статей, докладов, перспективных бизнес-планов развития компании с 2002 года. Юрист с практическим опытом налоговой работы (2,5 года в государственной налоговой службе на должности юриста, потом начальника юридического отдела), на данный момент -начальник юридического отдела профсоюза полиции РФ, сотрудничество с полицией на всех этапах работы с проблемными клиентами. Ведение юридической работы строительных компаний (от составления "правильных" договоров подряда в пользу компании, получение всей разрешительной документации до реального возвращения сумм задолженностей в судебном порядке), споры с застройщиками, аренда (составление договоров, истребование обеспечительного платежа), договора цессии (составление, сопровождение), корпоративное право, налоговые споры, возврат долгов, исполнительное производство, обжалование действий судебных приставов, исполнение решений судов. Ведение судебных дел. Снятие арестов, работа с судебными исполнителями. Обжалование результатов тендеров. Защита от кредиторов.Арбитраж-ведение дел любой сложности.Опыт в регистрации фирм и ИП ,любые изменения в уставные документы. Ищу работу со свободным графиком или удаленно. Работаю не на полный рабочий день, а на результат, исключительно по договорам оказания юридических услуг.