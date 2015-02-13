Ключевая информация
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- Product Management (Mobile \ WAP \ iOS \ Android)
- Redmine \ H-Sphere, cPanel (Control Panels)
- MacOS, Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
- Sound Forge, Cubase, Ableton, Nuendo - в совершенстве
- Audio Production (Games \ Video \ Post Production)
ПУБЛИКАЦИИ
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- ряд статей музыкальных порталах (Spain \ Germany \ England \ USA)
- ряд статей в журнале "DjMag"
- ряд статей в журнале "Djam"
- участие в подготовке сборника (Virus Music)
- релизы в странах СНГ, USA, Canada, Germany, England, Sweitland & etc.
- релизы на виниле (vinyl)
Опыт работы
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Специалист HelpDesk \ PrivatBank
Июль 2014г-
ПриватБанк — HelpDesk
от 500 сотрудников : Поддержка сотрудников\клиентов
- Анализ баз данных
- Customers Care
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Product Manager
Февраль 2012г- Июль 2012
Cupid PLC (cupidplc.com) — Mobile Unit
от 500 сотрудников : IT-аутсорсинг / менеджмент / дейтинг
- Анализ дэйтинг индустрии
- Внедрение новых функций
- Координирование персонала (разработчики\дизайнеры\статисты\контент)
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Technical Agent
май 2009 - дек 2010 (1 год 7 мес)
ООО "Икомерс" ()
от 100 до 500 сотрудников : IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования
- Анализ Баз Данных
- Customers Care
- Technical Agent
Образование
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Запорожский Национальный Технический Университет (Запорожье, Украина)
Год окончания 2012
Факультет “информатики и вычислительной техники” Бакалавр
Владение языками
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Английский – Intermediate
Русский - родной
Украинский - родной
Дополнительная информация
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Увлечения и интересы
IT – технологии, Продукт Менеджмент, Звукорежиссура, Менеджмент, Public Relations
Военная служба
В\Ч А1978
Компьютерные навыки
- Audio Production (Games \ Video \ Post Production)
- Product Management (Mobile \ WAP \ iOS \ Android)
- H-Sphere, cPanel Control Panels \ Redmine
- MacOS, Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
- Sound Forge, Cubase, Ableton, Nuendo - в совершенстве