jorgeyyt

Евгений jorgeyyt

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
IT \ HelpDesk \ InternetBanking \ SoundDesign

﻿ Ключевая информация

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- Product Management (Mobile \ WAP \ iOS \ Android)

- Redmine \ H-Sphere, cPanel (Control Panels)

- MacOS, Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

- Sound Forge, Cubase, Ableton, Nuendo - в совершенстве

- Audio Production (Games \ Video \ Post Production)

ПУБЛИКАЦИИ

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- ряд статей музыкальных порталах (Spain \ Germany \ England \ USA)

- ряд статей в журнале "DjMag"

- ряд статей в журнале "Djam"

- участие в подготовке сборника (Virus Music)

- релизы в странах СНГ, USA, Canada, Germany, England, Sweitland & etc.

- релизы на виниле (vinyl)

Опыт работы

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Специалист HelpDesk \ PrivatBank

Июль 2014г-

ПриватБанк — HelpDesk

от 500 сотрудников : Поддержка сотрудников\клиентов

- Анализ баз данных

- Customers Care

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Product Manager

Февраль 2012г- Июль 2012

Cupid PLC (cupidplc.com) — Mobile Unit

от 500 сотрудников : IT-аутсорсинг / менеджмент / дейтинг

- Анализ дэйтинг индустрии

- Внедрение новых функций

- Координирование персонала (разработчики\дизайнеры\статисты\контент)

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Technical Agent

май 2009 - дек 2010 (1 год 7 мес)

ООО "Икомерс" ()

от 100 до 500 сотрудников : IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования

- Анализ Баз Данных

- Customers Care

- Technical Agent

Образование

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Запорожский Национальный Технический Университет (Запорожье, Украина)

Год окончания 2012

Факультет “информатики и вычислительной техники” Бакалавр

Владение языками

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Английский – Intermediate

Русский - родной

Украинский - родной

Дополнительная информация

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Увлечения и интересы

IT – технологии, Продукт Менеджмент, Звукорежиссура, Менеджмент, Public Relations

Военная служба

В\Ч А1978

Компьютерные навыки

- Audio Production (Games \ Video \ Post Production)

- Product Management (Mobile \ WAP \ iOS \ Android)

- H-Sphere, cPanel Control Panels \ Redmine

- MacOS, Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

- Sound Forge, Cubase, Ableton, Nuendo - в совершенстве