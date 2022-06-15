jorjo_javani

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Привет! Мое имя Адам и я Фронтенд-разработчик из солнечной Ингушетии. Характер мягкий, не женат, 22 года :).

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Так как я здесь новенький, готов сделать первый заказ бесплатно за хороший отзыв ). Даю гарантию на завершение работы.

Навыки: html, css(scss, sass), js, flexbox, методология БЭМ, оптимизация, адаптивная верстка.

Тел: +79280950675 есть WhatsApp и Telegram.