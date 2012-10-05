Нужен сео копирайт-рерайт для сайта продающего спутниковое телевидение. Жду ваши предложения.
Копирайтинг24 заявки
Закрыт
11 лет назад
Нужен сео копирайт-рерайт для сайта продающего спутниковое телевидение. Жду ваши предложения.
Здраствуйте. Мне для меню сайта нужны иллюстрации. Что то вроде... http://screencloud.net/v/fdzq Только за место холодильников и стиральных машинок будут предложения о продаже спутниковых тарелок. Жду ваши предложения по цене и срокам.
Нужно сделать лого для веб студии - предположительно японкий меч.