Наталия Галкина jouravlikovajouravlikova
46 летРоссия/Бронницы
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Универсальный автор
Работа с текстами: литературная обработка чужого текста, редактирование.
Копирайтинг
Рерайт
Ведение новостных лент
Заполнение сайтов контентом
Ведение страничек в соцсетях.
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Портфолио
- Сценарий для документального фильма162 просмотра
- Эзотерический юмор124 просмотра
- Авторские тесты120 просмотров
- Детская сказочная повесть207 просмотров
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$2/час
от $10от 2 дней
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Рерайтинг
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$1/час
от $10от 2 дней
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Сценарии
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$2/час
от $10от 3 дней
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