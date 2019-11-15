jouravlikova

Наталия Галкина jouravlikova

 
46 летРоссия/Бронницы
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Универсальный автор

Работа с текстами: литературная обработка чужого текста, редактирование.

Копирайтинг

Рерайт

Ведение новостных лент

Заполнение сайтов контентом

Ведение страничек в соцсетях.

Портфолио
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга