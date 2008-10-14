journalist_ts

Образование высшее. В
журналистике около 15 лет. В разное время работала специальным
корреспондентом в газете «Криминальные вести», «Ивановский телескоп»,
главным редактором регионального приложения газеты «Аргументы и факты.
Иваново-Владимир» в городе Иванове, ведущим специалистом пресс-службы
администрации города. На выборах различных уровней участвовала в выпуске
бесплатных газет пропагандистской направленности.
С 2002 года работаю заместителем главного редактора журнала
«Арбитражный управляющий»,
представляя это федеральное издание в шести регионах: Ивановской,
Ярославской, Костромской, Нижегородской, Владимирской и Вологодской
областях. Тематика журнала - бизнес, финансовое оздоровление
предприятий, проблемы несостоятельности и банкротства, работа
арбитражных судов, становление и развитие саморегулирования в России.
Работу журналиста совмещаю с деятельностью фотографа на собственном
оборудовании.
Если моя информация будет интересна для Вас в качестве
сотрудничества, со мной можно связаться по e-mail.
e-mail: [email protected]