journalist_ts

Образование высшее. В

журналистике около 15 лет. В разное время работала специальным

корреспондентом в газете «Криминальные вести», «Ивановский телескоп»,

главным редактором регионального приложения газеты «Аргументы и факты.

Иваново-Владимир» в городе Иванове, ведущим специалистом пресс-службы

администрации города. На выборах различных уровней участвовала в выпуске

бесплатных газет пропагандистской направленности.

С 2002 года работаю заместителем главного редактора журнала

«Арбитражный управляющий»,

представляя это федеральное издание в шести регионах: Ивановской,

Ярославской, Костромской, Нижегородской, Владимирской и Вологодской

областях. Тематика журнала - бизнес, финансовое оздоровление

предприятий, проблемы несостоятельности и банкротства, работа

арбитражных судов, становление и развитие саморегулирования в России.

Работу журналиста совмещаю с деятельностью фотографа на собственном

оборудовании.

Если моя информация будет интересна для Вас в качестве

сотрудничества, со мной можно связаться по e-mail.

e-mail: [email protected]