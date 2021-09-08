ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР

Меня зовут Маша, я занимаюсь графическим дизайном уже много лет, но на фриланс перешла недавно. Давайте посотрудничаем? :) Я умею работать в разных стилях: графика, минимализм, абстрактный дизайн, фотоколлажирование. Занимаюсь созданием логотипов, фирменного стиля компаний, айдентикой, больше всего мне нравится придумывать дизайн постеров, афиш, зинов - с такими заказами поработаю с наибольшим удовольствием) Давайте вместе придумаем, как дать вашей идее самый удачный визуал? :) моё портфолио: behance.net/joycowboy