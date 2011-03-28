jpaln

Надежда Анискович jpaln

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Рада вас приветствовать на своей страничке.

Если вы заглянули сюда, то вам наверно понадобились грамотные, уникальные и интересные тексты. Я постараюсь вам в этом помочь.

Выполняю работы для сайтов любой направленности. Есть опыт в написании авторских текстов, статей и очерков. Быстро и качественно выполняю рерайт, копирайт и написание SEO текстов.

Есть опыт в написании музыкальных, экономических и политических новостей, заполнении каталогов с товарами и наполнение сайтов контентом.

Занимаюсь созданием уникального контента, уже в течение двух лет. Пишу статьи, обзоры и новости на любые темы от интернет-технологий, до строительства, медицины и психологии.

Надеюсь, написанное выше вас заинтересует. Буду рада писать для Вас и работать с Вами.

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