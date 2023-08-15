Требуется создание 2D-карты игры на основе предоставленного описания локаций и размещаемых предметов. Необходимы иллюстрации, соответствующие игровому стилю. Пример желаемого результата можно найти в сети. Работа должна быть выполнена в соответствии с описанными требованиями.