jpmeqa

Пи jpmeqa

 
39 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подправить карту помещения на svg

    Требуется внести изменения в карту помещения в формате SVG. Необходимо подправить схему по этажам, учитывая заданные требования. Ожидаются предложения от специалистов в области дизайна и графики.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Yii2 программист

    Требуется Yii2 программист для завершения проекта сайта знакомств. Необходимо изменить дизайн на фронте, переделать существующий функционал и внедрить новый. Подробности будут предоставлены кандидатам.

    Доработка сайтовYii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать карту игры

    Требуется создание 2D-карты игры на основе предоставленного описания локаций и размещаемых предметов. Необходимы иллюстрации, соответствующие игровому стилю. Пример желаемого результата можно найти в сети. Работа должна быть выполнена в соответствии с описанными требованиями.

    Создание иллюстраций
    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    2 года назад