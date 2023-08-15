Требуется внести изменения в карту помещения в формате SVG. Необходимо подправить схему по этажам, учитывая заданные требования. Ожидаются предложения от специалистов в области дизайна и графики.
Дизайн сайтов5 заявок
Закрыт
2 года назад
Требуется внести изменения в карту помещения в формате SVG. Необходимо подправить схему по этажам, учитывая заданные требования. Ожидаются предложения от специалистов в области дизайна и графики.
Требуется Yii2 программист для завершения проекта сайта знакомств. Необходимо изменить дизайн на фронте, переделать существующий функционал и внедрить новый. Подробности будут предоставлены кандидатам.
Требуется создание 2D-карты игры на основе предоставленного описания локаций и размещаемых предметов. Необходимы иллюстрации, соответствующие игровому стилю. Пример желаемого результата можно найти в сети. Работа должна быть выполнена в соответствии с описанными требованиями.