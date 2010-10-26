Средства корпоративной идентификации

Компания «Jet Cow»

Мы компания Джет Кау и мы занимаемся средствами корпоративной идентификации, иначе говоря, мы продаем узнаваемость и стиль.

Наши услуги обладают, практически уникальным для украинских широт, набором характеристик, таких как: идейность, гибкость технологий, полный комплекс обслуживания, безукоризненное качество технического исполнения и, самое важное, харизматичность.

Делая сайт, мы даем быструю, устойчивую и расширяемую систему, завернутую в удачную идею и перевязанную сочным дизайном. Мы вкладываем в упаковку душу Вашей компании, формируя уверенную харизматичную линию от логотипа до визитки.