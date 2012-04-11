Предметная фотосъемка для каталогов.
Художественная, постановочная - для рекламы, дизайна, полиграфии.
Фотосъемка произведений искусства для художественных альбомов.
Репросъемка высокого разрешения и печать репродукций в натуральный размер.
Пересъемка старинных книг, архивных документов для факсимильных и репринтных изданий.
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Портфолио
- Фото для презентации126 просмотров
- Фото для рекламы. Морепродукты246 просмотров
- Фото для упаковки. Набор "Археология. Динозавры"151 просмотр
- Фото для упаковки. Набор "Юный кулинар"171 просмотр
- Фото книг и печатной продукции129 просмотров
- Фото живописи для художественного альбома113 просмотров
- Фото для инет-магазина. Часы207 просмотров
- Фото для инет-магазина. Обувь145 просмотров
- Фото для рекламы. Мясо256 просмотров