jsaquarius

Юлия Семенюк jsaquarius

 
48 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Предметная фотосъемка для каталогов.

Художественная, постановочная - для рекламы, дизайна, полиграфии.

Фотосъемка произведений искусства для художественных альбомов.

Репросъемка высокого разрешения и печать репродукций в натуральный размер.

Пересъемка старинных книг, архивных документов для факсимильных и репринтных изданий.