Занимаюсь 3D моделированием на протяжении 3 лет как основной вид деятельности, создаю дома, машины, интерьер, экстерьер, модели для игр, low/high poly модели и прочее. По мимо этого создаю логотипы для компаний, спортивных/киберспортивных команд, для блогеров и т.д. Обрабатываю фотографии, фотографирую. Могу оформить канал/профиль на YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, и прочие платформы. Умею рисовать на графическом планшете, занимался определённое время артами на заказ, могу нарисовать как локализацию или уровень для gamedev`а, так и просто арт для аватарки.
Умею пользоваться такими программами как:
Adobe Photoshop;
Adobe After Effects;
Adobe Premier Pro;
Adobe Illustrator;
Adobe Animate;
Adobe Audition;
Autocad;
Blender;
3Ds Max;
PaintToolSAI;
CorelDraw;
Zbrush;
Это самые популярные программы, которыми я пользуюсь, помимо них я пользуюсь еще дополнительными программами.
Занимаюсь фрилансом не так давно и занимался этим в соц.сетях и т.д, решил перейти на новый уровень.
P.S Обращайтесь ко мне с конкретной идеей и т.д, сообщения по типу, "Сделайте бесплатно", "Сделайте сами, вы же ПРО!" и т.д не писать!