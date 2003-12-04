Занимаюсь 3D моделированием, созданием логотипов, веб-дизайном, оформлением, фотографиями, анимацией 3D.

Занимаюсь 3D моделированием на протяжении 3 лет как основной вид деятельности, создаю дома, машины, интерьер, экстерьер, модели для игр, low/high poly модели и прочее. По мимо этого создаю логотипы для компаний, спортивных/киберспортивных команд, для блогеров и т.д. Обрабатываю фотографии, фотографирую. Могу оформить канал/профиль на YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, и прочие платформы. Умею рисовать на графическом планшете, занимался определённое время артами на заказ, могу нарисовать как локализацию или уровень для gamedev`а, так и просто арт для аватарки.

Умею пользоваться такими программами как:

Adobe Photoshop;

Adobe After Effects;

Adobe Premier Pro;

Adobe Illustrator;

Adobe Animate;

Adobe Audition;

Autocad;

Blender;

3Ds Max;

PaintToolSAI;

CorelDraw;

Zbrush;

Это самые популярные программы, которыми я пользуюсь, помимо них я пользуюсь еще дополнительными программами.

Занимаюсь фрилансом не так давно и занимался этим в соц.сетях и т.д, решил перейти на новый уровень.

P.S Обращайтесь ко мне с конкретной идеей и т.д, сообщения по типу, "Сделайте бесплатно", "Сделайте сами, вы же ПРО!" и т.д не писать!