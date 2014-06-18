Добрый день. Хочу предложить Вам сотрудничество, для начала отрисовка тестовых вариантов, если все Ок, готов предложить регулярный объем работ. Попробуем? Необходима отрисовка баннеров для рекламы интернет-магазина женской одежды. Прилагаю примеры, чтобы Вы могли понять, какой формат необходим.
- Баннерынет заявокЗакрыт3 года назад
Для сайта www.nashamoda.by Периодические задания. Какова у Вас примерная стоимость баннера вот такого формата?Баннеры1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно постоянно рисовать баннеры для акций на сайте Женской одежды и для Яндекс-директ. Наш сайт www.nashamoda.byКонтекстная реклама2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $60
Нужно немного модернизировать дизайн главной страницы сайта www.nashamoda.by. Этот уже устарел. Хотелось бы, чтобы блоки остались такими же, только всё это начало выглядеть свежее и современнее. И верхнее меню будет выпадающим (примерно как на www.lamoda.by) Некоторые детали по ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $1000
Наш сайт должен выглядеть как самый крупный в Беларуси корпоративный портал, на который люди будут заходить чтобы получить информацию о новых коллекциях фирм, о новых фирмах, о тенденциях в моде, да и просто так, чтобы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
У многих компаний есть свой персонаж, который ассоциируется с компанией (Би-лайн - пчела и т.д.) Наша компания занимается продажей белорусского трикотажа. Нам на сайте нужен персонаж (мы выбрали Енота), который будет говорить нашим клиентам спасибо за ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад