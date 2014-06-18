jubai

Павел Савицкий jubai

 
43 годаБеларусь/Брест
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Askaasanova
Екатерина 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
$60
10 баллов
8 лет назад
Облагородить главную страницу сайта
Сотрудничеством довольна. Приятно было иметь дело с компетентным заказчиком.
Спасибо за работу, всё понравилось!
Ответный отзыв
sozidai
Антон 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Нужен позитивный персонаж для сайта
Спасибо за очень интересный проект. Павел отличный заказчик!
Работа выполнена качественно и в срок. Талант художника налицо - рекомендую.
Ответный отзыв
sozidai
Антон 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Редизайн для интернет-магазина женской одежды
Павел отличный заказчик и человек, приятен в общении. У него всегда четко поставленная задача, оплата без задержек, понятные комментарии и правки по дизайну. Рекомендую!
Работа выполнена со вкусом, проработкой деталей и пониманием того, что эту картинку в дальнейшем придется верстать. Спасибо.
Ответный отзыв