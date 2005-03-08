juggerse

Михаил Сахаров juggerse

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Я веб-разработчик

💻 Стек технологий:

  • Frontend: React.js, Next.js, TypeScript, Redux, RTK Query, TailwindCSS, SCSS

  • Мобильная разработка: React Native, Expo

  • Backend (ознакомительный опыт): Python (Django), PHP (Laravel)

  • Инструменты: Git, Webpack, Figma, Postman

🚀 Ключевые проекты:

  • HR-генератор писем для En+Digital

    • Разработка интерфейса на React + TypeScript.

    • Интеграция с бэкендом (Django) для формирования персональных шаблонов.

    • Оптимизация процесса рассылки для HR-отдела.

  • Участие в хакатонах

    • Командная разработка MVP за ограниченное время (24–72 часа).

    • Работа с API, rapid-прототипирование, презентация решений.

🔹 Почему стоит со мной работать?

  1. Чистый и масштабируемый код – строгий TS, модульная структура.

  2. Опыт полного цикла – понимаю backend-логику (Django/Laravel), что ускоряет интеграцию.

  3. Гибкость – могу адаптироваться под ваши требования: от лендинга до SPA.

  4. Скорость – благодаря Next.js и готовым решениям экономлю ваше время.

📌 Готов к задачам:

  • Разработка с нуля или доработка существующих проектов.

  • Оптимизация производительности (lazy loading, кеширование).

  • Консультации по архитектуре фронтенда.

📩 Связь:
Портфолио и кейсы вышлю по запросу. Готов обсудить ваш проект!

Портфолио