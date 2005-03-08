Я веб-разработчик

💻 Стек технологий:

Frontend: React.js, Next.js, TypeScript, Redux, RTK Query, TailwindCSS, SCSS

Мобильная разработка: React Native, Expo

Backend (ознакомительный опыт): Python (Django), PHP (Laravel)

Инструменты: Git, Webpack, Figma, Postman

🚀 Ключевые проекты:

HR-генератор писем для En+Digital Разработка интерфейса на React + TypeScript. Интеграция с бэкендом (Django) для формирования персональных шаблонов. Оптимизация процесса рассылки для HR-отдела.

Участие в хакатонах Командная разработка MVP за ограниченное время (24–72 часа). Работа с API, rapid-прототипирование, презентация решений.



🔹 Почему стоит со мной работать?

Чистый и масштабируемый код – строгий TS, модульная структура. Опыт полного цикла – понимаю backend-логику (Django/Laravel), что ускоряет интеграцию. Гибкость – могу адаптироваться под ваши требования: от лендинга до SPA. Скорость – благодаря Next.js и готовым решениям экономлю ваше время.

📌 Готов к задачам:

Разработка с нуля или доработка существующих проектов.

Оптимизация производительности (lazy loading, кеширование).

Консультации по архитектуре фронтенда.

📩 Связь:

Портфолио и кейсы вышлю по запросу. Готов обсудить ваш проект!