💻 Стек технологий:
Frontend: React.js, Next.js, TypeScript, Redux, RTK Query, TailwindCSS, SCSS
Мобильная разработка: React Native, Expo
Backend (ознакомительный опыт): Python (Django), PHP (Laravel)
Инструменты: Git, Webpack, Figma, Postman
🚀 Ключевые проекты:
HR-генератор писем для En+Digital
Разработка интерфейса на React + TypeScript.
Интеграция с бэкендом (Django) для формирования персональных шаблонов.
Оптимизация процесса рассылки для HR-отдела.
Участие в хакатонах
Командная разработка MVP за ограниченное время (24–72 часа).
Работа с API, rapid-прототипирование, презентация решений.
🔹 Почему стоит со мной работать?
Чистый и масштабируемый код – строгий TS, модульная структура.
Опыт полного цикла – понимаю backend-логику (Django/Laravel), что ускоряет интеграцию.
Гибкость – могу адаптироваться под ваши требования: от лендинга до SPA.
Скорость – благодаря Next.js и готовым решениям экономлю ваше время.
📌 Готов к задачам:
Разработка с нуля или доработка существующих проектов.
Оптимизация производительности (lazy loading, кеширование).
Консультации по архитектуре фронтенда.
📩 Связь:
Портфолио и кейсы вышлю по запросу. Готов обсудить ваш проект!
Портфолио
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