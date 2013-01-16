jugulator

Дэн jugulator

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Photoshop ретушь\Мастеринг звука

Фото ретушь, коллажи , реставрация. опыт работы более 7 лет.

сведение музыкальных треков, общая работа со звуком более 6ти лет.

могу удаленно заниматься монтированием\сведением и другой любой работой со звуком.

Отзывы заказчиков

kaa_dir
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Обтравка фото срочно
Неожиданно кратчайшие сроки исполнения. Профессионализм. Рекомендую.
Корректное, приятное общение. мгновенная оплата.
Ответный отзыв
Lexxxart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Обработать 54 фото суши/ролы
Исполнитель отлично выполнил проект за минимальную цену, очень быстро все сделал, работой доволен.
Корректное и приятное общение, оплата без задержки. буду рад сотрудничать с заказчиком в будущем.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга