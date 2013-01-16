Photoshop ретушь\Мастеринг звука
Фото ретушь, коллажи , реставрация. опыт работы более 7 лет.
сведение музыкальных треков, общая работа со звуком более 6ти лет.
могу удаленно заниматься монтированием\сведением и другой любой работой со звуком.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Неожиданно кратчайшие сроки исполнения. Профессионализм. Рекомендую.
Ответный отзыв
Корректное, приятное общение. мгновенная оплата.
$9
10 баллов
12 лет назад
Исполнитель отлично выполнил проект за минимальную цену, очень быстро все сделал, работой доволен.
Ответный отзыв
Корректное и приятное общение, оплата без задержки. буду рад сотрудничать с заказчиком в будущем.
Обработка фотографий
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга