Photoshop ретушь\Мастеринг звука

Фото ретушь, коллажи , реставрация. опыт работы более 7 лет.

сведение музыкальных треков, общая работа со звуком более 6ти лет.

могу удаленно заниматься монтированием\сведением и другой любой работой со звуком.